"Höhle der Löwen": Investoren wütend über Gründer-Taktieren: "Das war eine Lehrstunde für euch"

Alleine so manche aufgerufene Firmenbewertung hatte das Zeug dazu, das TV-Publikum in Schwindelzustände zu versetzen. So wollte etwa der Software-Entwickler Carsten Kraus, der mit "Casablanca" eine KI-Lösung zur Verbesserung von Video-Call-Konferenzen vorstellte, sage und schreibe 500.000 Euro für lediglich fünf Prozent seiner Firmenanteile haben. Allerdings versprach er den potenziellen Investoren, denen teilweise die Ohren glühten, auch hohe Belohnungen für ihren "Löwen-Mut".

Ein Pitch kurz vor dem Platzen!

So stellte der Serien-Gründer, der schon als Schuljunge selbst einen Computer gebastelt hatte, einen Umsatz von angeblich 15 Millionen Euro im übernächsten Jahr, darunter rund zehn Millionen Euro Gewinn vor Steuern, in Aussicht. Seine Geschäftsidee: "Casablanca" lehnt sich an das berühmte "Ich schau dir in die Augen"-Filmzitat von Humphrey Bogart an. Kraus hat eine Lösung programmiert, die dafür sorgt, dass die Blickrichtung beim Kommunizieren über Computer- und Handy-Bildschirme wieder dazu führt, dass sich die Sprechenden auf Augenhöhe begegnen und wirklich ansehen.