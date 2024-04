"Der Millionen Raub": Kritik zum ZDF-Krimi mit skurriler Note

Schauspielerin im Interview

"Der Millionen Raub"-Star Anica Dobra: "Einen Schauspieler macht nicht nur das aus, was er gedreht hat"

Anica Dobra schlüpft in dem ungewöhnlichen ZDF-Krimi "Der Millionen Raub" in die Rolle einer besorgten Mutter, die zu ungeahnter Größe aufläuft. Im Interview verrät die Schauspielerin, wie "kriminell" sie ist und spricht über Schubladendenken in der Branche und ihre Tochter Mina.

