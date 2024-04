"Hirschhausen und die Abnehmspritze": Kritik zur ARD-Doku mit Eckart von Hirschhausen

Viele Menschen mit Übergewicht legen ihre ganze Hoffnung in die sogenannte Abnehmspritze. Doch ist das wirklich die Lösung für das Problem? Eckart von Hirschhausen geht in der TV-Doku der Frage nach und überprüft, was das Medikament leistet.

Hirschhausen und die Abnehmspritze Doku • 08.04.2024 • 20:15 Uhr

Der Selbstversuch "Schon heute sterben mehr Menschen auf der Welt an den Folgen ihres Übergewichtes als an Unterernährung", sagt Professor Andreas Birkenfeld. Er ist Ärztlicher Direktor des Uniklinikums Tübingen sowie Spezialist für Diabetesforschung und Metabolische Erkrankungen. Der Mediziner begleitet Eckart von Hirschhausen bei einem Selbstversuch in dessen Doku "Hirschhausen und die Abnehmspritze". Für einige Zeit ernährt sich der Deutschen liebster TV-Arzt extrem ungesund: viel Fett, Zucker und überflüssige Kalorien via Süßigkeiten, Chips und anderer Snacks. All das haut sich der 56-Jährige rein. Die Folge: deutlich mehr Kilos, mehr gesundheitsschädliches Bauchfett und vor allem: Schon nach fünf Tagen zeigen sich Veränderungen im Gehirn.

Hirschhausens Belohnungszentrum braucht mehr Süßes und Fettiges, um jene Stoffe im Körper freizusetzen, die zufrieden und glücklich machen. Unsere Lust auf unnatürlich Süßes und Fettiges ist nämlich nichts anderes als eine Suchterkrankung. Eine, an der bald die Hälfte der Weltbevölkerung leidet. In gut zehn Jahren soll es soweit sein. Und nun? Gibt es die sogenannte Abnehmspritze, deren Wirkung direkt im Gehirn stattfindet.

Was ist für eine Essstörung verantwortlich? Das Medikament setzt über Hormone im Belohnungssystem an und hilft, den Schalter im Hirn umzulegen. 300 Euro kostet die Abnehmspritze im Monat als Selbstzahler. Man muss sie dauerhaft anwenden, um den Effekt des sehr wirksamen Medikaments beizubehalten. Es handelt sich also um eine teure und wohl lebenslange Therapie.

In seiner 45 Minuten langen Doku "Hirschhausen und die Abnehmspritze" nimmt der studierte Mediziner zwar auch die titelgebende Spritze unter die Lupe, doch der Fokus des Films ist angenehm ganzheitlich. Eckart von Hirschhausen spricht mit Betroffenen, die schon ein Leben lang gegen ihre Essstörung und das starke Übergewicht kämpfen. Warum sind sie so dick geworden? Welche seelischen Qualen mussten sie erleiden, und was genau könnte dafür verantwortlich sein? Welche alternativen Therapieformen gibt es? Wie wichtig sind Selbsthilfegruppen und Psychotherapie?

Fest steht: Adipositas ist eine Krankheit. In Großbritannien wird bereits ab einem Bodymaßindex (BMI) von 35 die Abnehmspritze finanziert. In Deutschland bekommen sie Menschen mit Diabetes Typ 2 von der Krankenkasse bezahlt. Rein adipöse Menschen, Nicht-Diabetiker also, haben es da schwerer. Neben seinem Selbstversuch, der zeigt, wie schnell unser Körper in die Abhängigkeit mieser Lebensmittel gerät, und vielen Gesprächen mit Übergewichtigen zu ihrem Kampf, beschäftigt sich Hirschhausen im Film von Kristin Siebert und Stefan Otter auch mit der Lebensmittelindustrie.

Die Folgen Viele Möglichkeiten gäbe es, jene die Regale flutenden Dickmacher in die Schranken zu weisen: eine Zuckersteuer wie in anderen europäischen Ländern, Werbebeschränkungen oder auch Anreizsysteme für körperliche Bewegung. Doch aufgrund erfolgreicher Lobbyarbeit der Lebensmittelindustrie passiert wenig.

Beim Blick auf das Nahrungsangebot einer tpischen deutschen Innenstadt stellt Hirschhausen in seiner Doku fest: "Scheinbar viel Auswahl – aber mit den immer gleichen, billigen Bausteinen. Die Hälfte der Erkrankungen von Typ 2 Diabetes, Demenz, Krebs und Herzkrankheiten ließe sich vermeiden durch gesünderes, pflanzenbasiertes Essen."

Schon in zehn Jahren sollen vier Milliarden Menschen übergewichtig sein – fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Schön zu sehen, dass von Hirschhausen am Vorabend des ARD-Thementags "Medizin von morgen" (Dienstag, 9. April, – mit einer Zukunftstaffel der Serie "Charité" und einer weiteren Hirschausen-Doku) feststellt, dass die Abnehmspritze nur ein, wenn auch hilfreiches Mittel gegen die Übergewichts-Pandemie auf der Welt ist. Ebenso berührend ist, wie stark und offen Übergewichtige hier von ihrem Martyrium sprechen und der Film sie aus jener Vorwurfs-Ecke rausholt, alle Adipösen seien womöglich willenschwache Gesellen. Die Anerkennung als eine Krankheit, die fast jeden treffen kann, ist auch ein Schritt in die richtige Richtung, die der Film ebenso klug und gewohnt Hirschhausen-herzenswarm illustriert.

