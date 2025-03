Nach Herz- und Kreislaufproblemen: Reiner Calmund verlässt "Grill den Henssler" nach 18 Jahren

"Mit 77 Jahren – da fängt das Leben an! Nach all den Jahren voller großartiger Begegnungen, köstlicher Speisen und spannender Koch-Wettkämpfe sage ich: Et hätt mir Spaß jemaat!" Nicht nur das gute Essen habe er genossen, "sondern auch viel gelernt – über den Genuss, über das Kochen und in erster Linie über tolle Menschen mit der gleichen Leidenschaft fürs gute Essen wie ich sie habe." In gewohnt humorvoller Art fügte er hinzu: "Ich danke allen, die Teil dieser langen und leckeren Reise waren. Es war mir Schleckermäulchen eine riesengroße Ehre!"