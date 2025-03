George Clooney will keine Liebesfilme mehr drehen und wagt einen Neuanfang

Bei dem Werk handelt es sich um eine Adaption des Films "Good Night, and Good Luck" (2005) über die McCarthy-Ära in den 1950er-Jahren. Schon in dem erfolgreichen, mehrfach Oscar-nominierten Kino-Hit war George Clooney nicht nur in einer Nebenrolle zu sehen – er führte sogar Regie. Er kennt das Stück also bestens.

Dennoch kämpft Clooney am Broadway mit einer für ihn eher ungewöhnlichen Hürde: Der erfahrene Schauspieler leidet auf der Theaterbühne an Lampenfieber! Das liege vor allem an seiner Ehefrau Amal, mit der Clooney seit 2014 verheiratet ist. Denn anders als am Filmset könnte sie ihm mit seiner Familie direkt vor Ort beim Spielen zusehen. "Das macht mich nervös", beichtet Clooney. Er habe sie deshalb in die letzte Reihe verbannt, so der Filmstar: "Ich schaue sie nicht an. Meine Frau sitzt ganz, ganz, ganz hinten."