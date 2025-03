"In Wahrheit – Für immer Dein": Kritik zum neunten Krimi-Teil mit Christina Hecke

Moritz Brück (Robert Finster) ist gerade mit seinem Sohn Theo (Theo Hache) beim Camping, als er in "Für immer Dein" einen Anruf der Saarbrücker Kommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) bekommt: Seine Frau Anna (Michaela Weingartner) wurde zu Hause ermordet. ARTE zeigt den neunten Film der 2019 gestarteten Krimi-Reihe "In Wahrheit" als Vorab-Premiere. Regie führte abermals Kirsten Laser, das Drehbuch stammt von Magdalena Grazewicz und Thomas Gerhold.

Berührend und vorhersehbar

"In Wahrheit – Für immer Dein" ist ein sehr berührender Film. Vor allem zu Beginn des 90-Minüters bekommt die hoffnungslose Trauer der Hinterbliebenen viel Raum. Auch wenn geübte Krimi-Fans recht früh ahnen, in welche Richtung sich der Fall entwickeln wird, so ist letztlich umso tragischer, wenn es dann tatsächlich auch so kommt. Regisseurin Kirsten Laser hatte bereits den vorangegangenen achten Film "Zwischen Recht und Gerechtigkeit" inszeniert. Der Tod einer jungen Frau wieß damals Parallelen zu einem alten Fall auf.