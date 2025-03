"Der Quiz-Champion – Das Bundesländer-Special": Infos zum ZDF-Quiz mit Johannes B. Kerner

Wo leben die schlauesten Deutschen?

Wer es bis in das Finale schaffen möchte, muss vorher eine sogenannte Schnellwissensrunde überstehen. Danach geht es ins direkte Kluge-Köpfe-Duell – und zwar jeweils gegen den Schauspieler Axel Milberg (Literatur und Sprache), gegen Quiz-Fuchs Wigald Boning (Erdkunde) sowie gegen die ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (Sport). Zum Schluss kann die Unterhaltungsredaktion im Zweiten ein Anliegen klären, das sich eben nicht so leicht aufgrund von Vorabrecherchen ermitteln lässt: Wo nur in Deutschland wohnen die schlauesten Bewohner?