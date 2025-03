"Der Alte: Blume des Bösen": Kritik zum neuen Krimifall mit Stephanie Stumph und Thomas Heinze

Die beliebte ZDF-Krimiserie "Der Alte" startet mit acht neuen Folgen, in denen Hauptkommissar Caspar Bergmann (Thomas Heinze) und Kommissarin Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) einen Mord im Münchner Rosengarten aufklären müssen. Der Auftaktfall "Blume des Bösen" verspricht packende Spannung und unerwartete Wendungen.

"Der Alte: Blume des Bösen" Serie • 28.03.2025 • 20:15 Uhr

Seit 14 Folgen ermittelt Schauspieler Thomas Heinze nun schon als Kriminalhauptkommissar Caspar Bergmann in München. Er ist der insgesamt fünfte Hauptdarsteller der ZDF-Kultkrimiserie "Der Alte". Nun starten acht neue Folgen, zu sehen immer freitags zur Primetime.

Ab 1977 füllte zunächst Siegfried Lowitz die Rolle des "Alten" aus, gefolgt von Rolf Schimpf, Walter Kreye und Jan-Gregor Kremp. Nun also Thomas Heinze, und der im letzten Jahr 60 gewordene Schauspieler kommt gut an beim Publikum. Allein die letzten acht Episoden verwiesen mit insgesamt 43,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die tanzenden Promis beim parallel ausgestrahlten Publikumshit "Let's Dance" (RTL) mit 28, 45 Millionen Zusehenden auf die Plätze.

Die Auftaktfolge der neuen Staffel – der 15. gemeinsame Fall für Bergmann und Kriminalkommissarin Annabell "Anna" Lorenz (Stephanie Stumph) – trägt den vielsagenden Titel "Blume des Bösen" – Baudelaire lässt grüßen.

Wer tötete die junge Gärtnerin? Die Gärtnerin Miriam (Martina Gierlich) wird ermordet im Münchner Rosengarten aufgefunden – vergiftet mit dem Extrakt von Hortensien und umrahmt von weißen Lilien. Bergmann und Lorenz nehmen zunächst Miriams Kollegen Sebastian Wittmer (Nino Böhlau) ins Visier. Dass er und Miriam ein Paar waren, wie er behauptet, weiß außer ihm zwar niemand, dafür sei er der einzige im Team, der Pflanzengift extrahieren könne, behauptet seine Chefin Heike Halbritter (Magdalena Wiedenhofer).

Dabei ist sie ebenso verdächtig, denn sie schikanierte Miriam nachweislich und schickte ihr Hass- und Drohnachrichten. Weil Miriam kurzzeitig etwas mit ihrem Exmann hatte, Mord aus Rache also? Das Betten auf Lilien sei doch eher "eine posthume Liebeserklärung", mutmaßt Bergmann.

Miriams Mutter (Julia Jäger) bringt einen weiteren Namen ins Spiel: Mike Kugel (Doga Gürer), ein Freund Miriams, der ihr für eine gemeinsame Reise eine hohe Geldsumme geliehen hatte. Auch er streitet die Tat ab, obwohl so einiges gegen ihn spricht. Doch die erdrückenden Beweisstücke in seiner Wohnung wirken zu offensichtlich platziert, so, als wollte jemand absichtlich den Verdacht auf Mike lenken. Das bringt den alten Fuchs Bergmann schließlich auf eine neue Spur ...

Sehenswerte Nebenrolle des Studentendorfs Packende Spannung verspricht der neue Fall nicht gerade, doch zum Ende hin warten einige Überraschungen. Der einstige Sonnyboy Thomas Heinze hat sich gut in seiner Rolle als "Der Alte" eingefunden, verkörpert den erfahrenen Kriminaler so besonnen und klug wie sympathisch.

Und auch vom Schauplatz München dürfte manch auswärtiger Zuschauer in "Blume des Bösen" Neues kennenlernen. So führen die Ermittlungen unter anderem immer wieder in das Studentendorf aus dicht nebeneinander gebauten, bunt bemalten kleinen Bungalows. Es wurde dereinst für weibliche Teilnehmer der Olympischen Spiele 1972 erbaut. Zwischen 2007 und 2010 riss man die maroden Häuschen ab und errichtete sie neu – als einzigartige, nicht nur architektonisch interessante Filmkulisse könnte man sie ruhig häufiger verwenden.

Der zweite neue Fall von "Der Alte" ist erst am Freitag, 11. April, zu sehen. Der Grund: Kommende Woche strahlt das ZDF zur Primetime das Spiel Schottland gegen Deutschland in der Nations League der Frauen aus. Alle Folgen von "Der Alte" sind jeweils eine Woche vorab in der Mediathek abrufbar.

"Der Alte: Blume des Bösen" – Fr. 28.03. – ZDF: 20.15 Uhr