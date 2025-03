"Tatort"-Star Axel Milberg kritisiert TV-Krimis: "Das muss aufhören"

Nach über zwei Jahrzehnten verabschiedete sich Axel Milberg als Kommissar Borowski vom Tatort. In einem Interview kritisiert er die deutschen Krimis und fordert neue Erzählungen, die Mut machen.

Er war über mehr als 20 Jahre eines der markantesten Gesichter in der deutschen TV-Landschaft: 2003 ermittelte Axel Milberg erstmals als Kommissar Klaus Borowski im Kieler "Tatort". Nach mehr als 20 Jahren im Dienst hing er mit seinem letzten Fall am 16. März seinen Job an den Haken.

Trotz seines Abschiedes geht es nicht nur im hohen Norden mit neuen Krimis weiter, sondern auch an vielen anderen Orten in Deutschland. Angesichts des großen Angebots an kriminalistischen Stoffen im TV gab Milberg zu bedenken: "Ehrlich gesagt, es gibt zu viel davon."

Zur Untermauerung seiner These führte der 68-Jährige die überbordende Krimi-Vielfalt aus. Es gebe "Mord am Hafen, im Norden, auf Inseln, Halligen, im Gebirge", sagte er im Gespräch mit "Hörzu". Dabei böten die abendlichen Nachrichten schon genug Potenzial, "dass man sich im Sessel krümmt". Das müsse "aufhören", forderte der scheidende "Tatort"-Star.

Axel Milberg kritisiert TV-Krimis: "Nein, lieber Sadismus und weibliche Opfer" Doch nicht nur an der Übersättigung des Krimi-Genres störte sich Axel Milberg, auch inhaltlich ließen die Filme oft viel Luft nach oben. "Warum gibt's keine anderen Geschichten? Warum nicht mal etwas, das uns Mut macht? Aber nein, lieber Sadismus und weibliche Opfer, um zu unterhalten", kritisierte der Schauspieler.

Am Sonntag, 16. März, ist Axel Milberg im "Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa" ein letztes Mal in seiner Paraderolle als Kieler Kommissar zu sehen. In dem abschließenden 90-Minüter bekommt er es mit dem psychopathischen Mörder Robert Frost (August Diehl) zu tun – und rollt einen alten Fall neu auf.

Ein letztes Mal steht ihm dabei Mila Sahin (Almila Bagriacik) zur Seite. Sie bleibt dem Kieler "Tatort"-Team erhalten und wird künftig mit Kriminalpsychologin Ellie Krieger (Karoline Schuch) Verbrechen in der Hafenstadt bekämpfen.

