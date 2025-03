75 Jahre ARD: Diese Shows gibt’s zum großen Jubiläum zu sehen!

Ganz nach dem Vorbild der britischen BBC sollte der Rundfunk in der noch jungen Bundesrepublik in Form selbstständiger Landesrundfunkanstalten des öffentlichen Rechts, also unabhängig vom Staat, organisiert werden. Das war nach dem Krieg Vorgabe der Alliierten: Ein Staatsfunk wie es ihn unter den Nationalsozialisten gab, sollte so nie wieder möglich werden, politische Propaganda sollte die Bürger so nicht mehr erreichen dürfen. Die Gebühren-Finanzierung sichert bis heute die Unabhängigkeit der Sender, die auf diese Weise nicht auf Steuergelder angewiesen sind.