Angus Young wird 70 - darum trug er seine ikonische Schuluniform

Das erste Mal schlüpfte der AC/DC-Leadgitarrist im April 1974 für ein Konzert im Victoria Park in Sydney in eine Schuluniform. Damals trugen noch alle Mitglieder der Band ein Kostüm auf der Bühne. Zuvor hatte Angus McKinnon Young, so der vollständige Name des Musikers, schon mit anderen Verkleidungen experimentiert. So trat er zuvor laut "Grunge" schon mit Superman-Umhang, Zorro-Maske und im Gorilla-Kostüm auf. Young wollte noch nie in normaler Alltagskleidung auf der Bühne stehen. Zu einem auffälligeren Outfit hat ihn Jimi Hendrix inspiriert, der meist in schrillen bunten Outfits die Aufmerksamkeit auf sich zog. Dazu sagte Young einmal: "Als ich jünger war, habe ich Jimi Hendrix gesehen und mir dabei gedacht: Wow! Das ist das Bild. Wie cool er aussieht! Wie cool er spielt. Ich dachte mir nur: Ich will so cool sein!"