Edward Berger als neuer Bond-Regisseur? Das sagt der Hollywood-Star

Edward Berger, der Regisseur von 'Im Westen nichts Neues', hat sich zu den Gerüchten geäußert, dass er den nächsten James Bond inszenieren könnte. Obwohl er dies entschieden verneint, zeigt er sich offen für andere große Projekte in Hollywood. Sein aktueller Film 'Konklave' startet in Deutschland.

Nachdem Daniel Craig in seinem letzten James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ zu sehen war, brennt den 007 Fans nun die eine Frage unter den Fingernägeln: Wer wird sein Nachfolger? Eine Antwort darauf gibt es bisher offiziell leider noch nicht, aber ein Name wird heiß gehandelt.

Das Projekt stehe nicht auf dem Zettel, sagte Berger – und wiederholte damit ein früheres Dementi. "Es ist überhaupt nichts Wahres daran", stellte er im September gegenüber dem Filmmagazin "Deadline" klar. "Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr dieses Gerücht aus der Welt schafft." Dass er die Idee nicht auf seinem Zettel hat, heißt aber nicht, dass er keinen "Bond"-Film drehen will. Zumal das sein Kindheitstraum gewesen sei, so Berger. Und vor Barbara Broccoli, der Produzentin der Filmreihe, habe er sowieso größten Respekt. Gerne würde er mit ihr arbeiten.

Kritisch beurteilt er angesichts der Verlockungen aus Hollywood die Verhältnisse in der deutschen Kino- und Fernsehlandschaft. Hierzulande könnten Filmemacher sich nicht künstlerisch entfalten. "Deutschland ist beherrscht vom Fernsehen, und die Grenzen sind eng gesteckt", erklärt er. Die Filmschaffenden würden in einem "Korsett" stecken, was ihm "manchmal die Luft abschnürte". Fazit Berger: "Als ich in den USA die ersten Autoren, Produzenten und Schauspieler traf, dachte ich: Das ist wie im Süßwarenladen. Ich möchte alles essen."