Richard Gere schockiert mit obszöner Geste live im TV!

Eigentlich war Richard Gere am Mittwochmorgen eingeladen gewesen, um über seine neue Serie "The Agency" zu sprechen: Zur Überraschung der Zuschauer und der Moderatorin Savannah Guthrie begann der "Pretty Woman"-Star seinen Besuch in der Show damit, dass er Guthrie den Mittelfinger zeigte. Sofort versuchte die verblüffte Gastgeberin, die Geste hinter einem Stapel Papiere zu verstecken. "Was haben Sie gerade getan?", rief die Moderatorin aus. "Sie haben gerade eine obszöne Geste in einer Familiensendung am Morgen gemacht!"

Der Schauspieler entschuldigte sich umgehend, bewegte aber weiterhin scherzhaft seinen Arm in der Luft, während Guthrie ihre Blockadeversuche fortsetzte. Der Hintergrund für die ungewöhnliche Aktion: Gere wollte laut eigener Aussage nur sicherstellen, dass die Zuschauer "alles mitbekommen". Bevor der Schauspieler live zu sehen war, wurde ein Ausschnitt aus seiner neuen Serie "The Agency" gezeigt, die Szene aber kurz vor einer Mittelfinger-Geste von Geres Figur beendet. "Sie haben es nicht gezeigt, aber genau das habe ich in der Szene getan", erklärte Gere. Ohne die Geste mache die Szene keinen Sinn, verteidigte sich Gere lachend. Später scherzte er: "Das war meine Hand, ich war das nicht! Ich habe keine Kontrolle!"

Die Moderatorin reagierte auch deshalb so schockiert, weil bereits am Tag zuvor ein Promi sich unangemessen verhalten hatte: Sängerin Cher hatte versehentlich das F-Wort benutzt, als sie von den Ratschlägen erzählte, die sie von der Komikerin Lucille Ball erhalten hatte, während die Sängerin mitten in ihrer schwierigen Ehe mit ihrem Ex Sonny Bono steckte.

