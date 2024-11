Abschied bei "Sturm der Liebe": Publikumsliebling verlässt ARD-Serie

Dionne Wudu verabschiedet sich von 'Sturm der Liebe' und damit von ihrer Rolle als Nicole Alves, die sie in kürzester Zeit zum Publikumsliebling machte. Im Dezember 2024 wird sie zum letzten Mal in der Telenovela zu sehen sein.

"Sturm der Liebe" muss künftig ohne Dionne Wudu auskommen. Die 43-Jährige war im Juni 2023 erstmals in der beliebten Telenovela zu sehen und erfreute sich in der Rolle der Nicole Alves schnell großer Beliebtheit. Nach anderthalb Jahren ist ihre Zeit in der Serie allerdings schon wieder vorbei, wie die Schauspielerin nun in einer Pressemitteilung verkündet hat.