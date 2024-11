Lola Weippert schockiert auf Instagram: "Ich hätte heute mein Augenlicht verlieren können"

So humorvoll wie Weippert selbst betrachten die meisten ihrer Abonnenten den Vorfall jedoch nicht. "Seid ihr wahnsinnig?", schreibt ein Fan unter einem der zahlreichen Clips und Bilder, die Weippert in den vergangenen Tagen von dem Vorfall veröffentlicht hat. "Sorry, aber das ist einfach nur fahrlässig!", zeigt sich ein weiterer Nutzer schockiert. "Wie wärs mal mit Blick Richtung Arbeitsgerät und weniger 'Hihihi'", schlägt ein Follower vor. "So unvorbildlich!"

Sicherheit gehe "immer vor Aussehen", wird Weippert in der Kommentarspalte ermahnt. "Haare offen No Go, Daunenjacke No Go, keine Schutzbrille No Go, zu zweit eine solche Maschine führen No Go – im Ganzen sehr unverantwortlich von allen beteiligten Personen", ärgert sich ein Kommentator. "Scheint, als hätte noch niemand Erfahrung mit abgetrennten Gliedmaßen, Kopfhaut oder sonstigen Schnittverletzungen etc. Alles nur für ein paar gute Contents." Auch ein anderer Nutzer wittert Kalkül: "Was man nicht alles tut, nur um ein paar Likes zu bekommen."