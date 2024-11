"Outlaws – Die wahre Geschichte der Kelly Gang": Kritik zum Psychodrama

Ned Kelly, einst als Outlaw verschrien, wird in Justin Kurzels Film als Nationalheld gefeiert. 'Outlaws – Die wahre Geschichte der Kelly Gang' zeigt seinen Weg in einem psychedelischen Thriller.

Der australische Regisseur Justin Kurzel ("Macbeth") zeigt den Werdegang des australischen Aufrührers Ned Kelly, der als Kind katholisch-irischer Gefangener nach Australien kam, in seinem Film "Outlaws – Die wahre Geschichte der Kelly Gang" (2020, deutsche Erstausstrahlung) aus dessen eigener Perspektive. Als der vom Vater verstoßene Ned die geliebte Mutter verliert, die ins Gefängnis kommt, beschließt er nach mehreren Übergriffen und Tötungsdelikten, eine Bande zu gründen – für ihn gar eine "Armee", die den Staat und dessen Polizeigewalt herausfordern will.

Kurzel zeigt die Armut der australischen Unterschicht des 19. Jahrhunderts in rauer Umgebung. Neds Verfehlungen sind weniger eine konventionelle Biografie oder Helden-Denkmal, als ein Psychodrama, das im Showdown mit der Polizeigewalt in einem psychedelischen Thriller endet. Aus persönlicher Perspektive wird die Kindheit in Armut und Gewalt veranschaulicht, die Ned Kellys hybride Entscheidungen zeitigt.