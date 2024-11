"Ein Schritt zum Abgrund (1-4)": Kritik zum Ausnahme-Psychothriller

Der Ehebetrug gehört zum Grundinventar sowohl beim Krimi als auch im Beziehungsdrama. Trotzdem hat man eine der ältesten Geschichten der Welt wohl noch nie so gesehen wie in der grandiosen ARD-Miniserie "Ein Schritt zum Abgrund". Das Erste zeigt am Samstagabend alle vier je 45 Minuten langen Folgen am Stück. In der Mediathek sind sie schon jetzt abrufbar. Bei der Erstausstrahlung am 1. April 2023 schalteten 4,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Sie fängt an, ihrem Mann hinterherzuspionieren, spannt andere Menschen in diesen Prozess ein und pendelt fortan zwischen den Rollen taffe Hausärztin und liebende Mutter, Spionin mit fragwürdigen Methoden und verletzte Frau, die will, dass in ihrer Beziehung und Liebe zu Christian alles in Ordnung ist und ihr altes Leben einfach bewahrt werden könnte. Das Spannende am grandiosen Psycho-Plot, der nach der BBC-Straßenfeger-Serie "Doctor Foster" entstand, ist seine Unvorhersehbarkeit. Ist Jana paranoid? Tut sie das, was sie da gerade tut, tatsächlich? Und was ist mit dem netten Christian – wirkt der nicht wie ein liebender Mustergatte und aufmerksamer Ehemann, der alle Vorwürfe zu entkräften scheint?