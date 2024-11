"Mehr denn je": Kritik zum bewegenden Drama mit Vicky Krieps bei ARTE

Aus nächster Nähe erleben, wie die Liebsten schwer erkranken: Emily Atef weiß, wie es sich anfühlt. In "Mehr denn je" erzählt die in Berlin geborene Autorin und Regisseurin mit iranisch-französischen Wurzeln von einer Frau auf dem letzten Weg. Inspiriert wurde Atef dabei von der Krankheitsgeschichte ihrer eigenen, inzwischen verstorbenen Mutter. Jetzt zeigt ARTE das viel gelobte Drama, das 2022 in Cannes Premiere feierte und für mehrere Filmpreise nominiert war, als TV-Premiere.