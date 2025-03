Tim Raue wettert gegen Klagen über Gastro-Arbeitsbedingungen: "Probleme gibt es immer"

Sternekoch Tim Raue verteidigt das Gastgewerbe gegen häufige Kritik an den Arbeitsbedingungen. Er betont, dass viele Berufe Schichtarbeit erfordern und plädiert für mehr Leidenschaft und Großzügigkeit in der Gastronomie.

Auch andere Arbeitnehmerinnen und -nehmer müssten "zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten", merkt Raue an. Der aus Formaten wie "Kitchen Impossible" (VOX) und "Tim Raue isst!" (MagentaTV) bekannte Sternekoch glaubt, "dass Lamentieren nichts hilft". Wenn man in der Gastronomie arbeiten wolle, "dann sollte man es lieben. Man sollte es mit großem Herzen machen, man sollte großzügig zu den Gästen sein", mahnt der 50-Jährige. "Dann ist man auch erfolgreich und dann ist es relativ wurscht, ob eine Rezession herrscht, wie wir sie im Moment haben, oder nicht. Probleme gibt es immer."

Grundsätzlich werde Gastronomen in anderen Ländern mehr Wertschätzung entgegengebracht – etwa in Italien, Spanien oder Frankreich. "Da wird Küchenchefs meiner Güte millionenfach gefolgt in den sozialen Netzwerken, weil das für die was ist, was elementar ist", weiß Raue. "Da wird sich auch im Tagesverlauf mehr über Essen unterhalten als über Autos und Häuser. Das ist in Deutschland anders."