"Bares für Rares"-Händler mit eigener ZDF-Doku

Walter Lehnertz, bekannt als "80-Euro-Waldi" aus "Bares für Rares", hat mit "Waldis Welt" seine eigene Doku-Soap auf ZDF. Die Show bietet Einblicke in sein facettenreiches Leben als Antiquitätenhändler und Künstler.

Man kennt ihn auch unter dem Namen "80-Euro-Waldi", weil er als Händler in der Trödelshow "Bares für Rares" selbst für hochwertige Raritäten gerne nur 80 Euro bietet: Walter Lehnertz ist seit 2013 Teil von Horst Lichters Erfolgssendung und genießt selbst längst Kultstatus. Daher überrascht es nicht weiter, dass das ZDF dem Antiquitätenhändler nun für "Waldis Welt" einen eigenen Sendeplatz eingeräumt hat.

Die Doku-Soap zeige das "facettenreiche Leben" Lehnertz', heißt es in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung des Mainzer Senders. Und: Mit den sechs Folgen würden die Zuschauerinnen und Zuschauer einen "authentischen und humorvollen Einblick" in den Alltag des Antiquitätenhändlers sowie in dessen "vielseitigen Leidenschaften" erhalten.

"Viel Zeit und viel Herzblut" Diesen Ansatz hält Lehnertz für "gigantisch". "Die Leute sehen endlich, wie viel Arbeit eigentlich um mich herum passiert", erklärt der 58-Jährige laut ZDF-Pressemitteilung. "Klar, es ist anstrengend, aber ich liebe es! Viel Zeit, viel Herzblut – ob bei 'Bares für Rares', bei der Doku oder in meinem Alltag – bei mir ist immer was los."

Ein Großteil von "Waldis Welt" spielt auf einem Antikhof in der Eifel, wo Lehnertz Trödelliebhaber und Interessierte empfängt und ihnen Geschichten aus seinem Leben erzählt. Dabei entpuppe sich der Trödelhändler nicht nur als Entertainer, so das ZDF, sondern auch als Künstler, der in seinem Atelier gerne Bilder malt und "übergroße Kunstwerke modelliert".

"Ich bin wie ich bin" Mit der Doku könnten die Menschen ihn "wirklich kennenlernen", erklärt Lehnertz. Doch er fügt hinzu: Vom Fernseh-Waldi unterscheide sich der private Waldi durch rein "gar nichts". Lehnertz: "Ich bin, wie ich bin – vor und hinter der Kamera. Das ist der Vorteil, wenn man sich nicht verstellen muss: Es bleibt immer easy."

"Waldis Welt" ist ab Sonntag, 20. April, 14.10 Uhr, im ZDF zu sehen. In der Mediathek sind die ersten vier Folgen bereits ab Freitag, 18. April, abrufbar. Die fünfte Episode folgt am 16. Mai, die sechste am 23. Mai – jeweils ab 10 Uhr.