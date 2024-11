John Stamos reagiert auf Hass-Welle: "Ich bin schockiert"

John Stamos zeigt sich solidarisch mit seinem krebskranken Freund Dave Coulier und erntet dafür Kritik im Netz. Der Schauspieler äußert sich nun zu den Hass-Kommentaren, die ihn schockierten und verletzten.

Mit dieser Reaktion hatten John Stamos und Dave Coulier nicht gerechnet. Als Zeichen der Solidarität mit seinem an Krebs erkrankten Freund hatte Stamos sich vor Kurzem mit einer Glatzenkappe im Netz gezeigt. Die Bilder kamen bei vielen Nutzern allerdings nicht gut an. Nun zeigte sich der Schauspieler in einem Interview empört über die Hass-Kommentare.

"Ich bin so schockiert", sagte der 61-Jährige gegenüber dem Boulevardblatt TMZ. "Zunächst einmal bin ich einfach nur peinlich berührt und sie (die Kommentatoren, Anm.d.Red.) sind peinlich", fügte er hinzu. "Als ich diese Reaktionen sah, dachte ich nur: 'Was?' Ich konnte es nicht verstehen. Sie sollten ihren Arzt anrufen und einen Termin vereinbaren, statt dumme kleine Videos zu drehen oder Kommentare zu schreiben."

Normalerweise beschäftige er sich nicht damit, was im Internet geschrieben oder gesagt werde, aber die Reaktion vieler Nutzer auf die Glatzenkappen-Aktion habe ihn "wirklich verletzt". Im Interview erklärte Stamos auch, dass er in einer neuen Serie mitspiele und sich daher nicht die Haare abschneiden dürfe.

Bilderstrecke sorgte für negative Kommentare Coulier und Stamos hatten am Dienstag auf Instagram mehrere Fotos veröffentlicht, auf denen beide ohne Haare zu sehen sind. Während Couliers Glatze behandlungsbedingt ist, trägt Stamos eine Glatzenkappe. Die Bilderstrecke kommentierte Stamos mit den Worten: "Es gibt nichts Besseres, als eine Glatzenkappe aufzusetzen und mit ein paar Photoshop-Fähigkeiten anzugeben, um meinem Bruder Dave Coulier etwas Liebe und Solidarität zu zeigen."

Bei manchen Nutzern kam die Aktion nicht gut an. "Du konntest dir wirklich nicht einfach den Kopf rasieren, Bruder? Peinlich!", schrieb einer. Ein zweiter User schlug einen ähnlichen Ton an: "Du kannst deine Glatzenkappe abnehmen und wieder 'normal' sein. Wenn Leute diesen Weg gehen, rasieren sie sich tatsächlich den Kopf." Andere wiederum äußerten Verständnis für Stamos. "Oh Mann Leute, was ist wohl wichtiger? Dass er sich die Haare abrasiert oder dass er für Dave da ist?"



Dave Coulier verteidigt John Stamos Enttäuscht über die Reaktion mancher Nutzer zeigte sich auch Coulier. "Es schmerzt mich, so viele negative Kommentare zu sehen, während ich meine Reise mit dem Krebs grade erst begonnen habe", schrieb der 65-Jährige am Dienstag auf Instagram. "Es ist unsere Freundschaft (...) und so gehen wir mit einer sehr schwierigen Zeit um." Stamos wisse, "wie er mich aufmuntern kann, und ich habe laut gelacht, als er mit einer Glatzenmütze ankam – er ist ein wahrhaft liebevoller Freund und Bruder."

Dave Coulier hatte seine Krankheit vergangene Woche öffentlich gemacht. In der US-Sendung" Today" erklärte er, dass er an einem Non-Hodgkin-Lymphom leide. Die "sehr aggressive" Krebserkrankung befinde sich im dritten Stadium, die Überlebenschancen stünden jedoch gut. Er befinde sich bereits in Behandlung, inklusive Chemotherapie.

