"Israel und Gaza – Die Opfer von Terror und Krieg": Alle Infos zur ARTE-Reportage

Der preisgekrönte Regisseur Robin Barnwell zeigt in 'Israel und Gaza – Die Opfer von Terror und Krieg' die menschlichen Schicksale hinter dem Konflikt. Der Film ist Teil eines ARD-Themenabends am 07. Oktober.

Ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas am 07. Oktober 2023 fragt die Reportage des mehrfach preisgekürten Regisseurs Robin Barnwell ("Die Überlebenden von Mariupol", 2023) Menschen in Israel und im Gazastreifen nach ihrem Schicksal. Damals wurden etwa 1.400 Israelis getötet, hunderte brutal entführt und als Geiseln festgehalten. Israel antwortete unter Netanjahu auf den Anschlag mit Bombenangriffen und mit der Invasion im Gazastreifen, die zigtausende Tote und hunderttausende Flüchtlinge nach sich zog.

Barnwell erzählt in "Israel und Gaza – Die Opfer von Terror und Krieg" die Geschichte der Opfer auf beiden Seiten. Eine jüdische Mutter von drei Kindern berichtet, wie Hamas-Terroristen in ihr Haus eindrangen, die älteste Tochter töteten und ihren Mann und eine jüngere Tochter nach Gaza verschleppten. Sie selbst überlebte in einem Tunnel und wurde nach Todesängsten schließlich von den Hamas freigelassen.