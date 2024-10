"Wann kommst du meine Wunden küssen": Kritik zum ARD-Film mit Bibiana Beglau

Ein Einstand, wie man ihn aus Cowboy-Filmen kennt – nur eben ganz anders, modern und sehr deutsch interpretiert: Plötzlich knattert Maria (Bibiana Beglau) in der ARD-Filmpremiere "Wann kommst du meine Wunden küssen" auf den abgelegenen Hof. Wenig später knarren ihre Stiefel auf alten Bauernhausbrettern. Sie ist eine Erscheinung – und von Anfang an der Störenfried an diesem Ort. Eigentlich verband die lebenslustige Regisseurin (Beglau) viel mit der einst hoffnungsvoll angetretenen Schauspielerin Laura (Gina Henkel) und dem DJ Jan (Alexander Fehling). Gemeinsam zogen sie einst durchs Berliner Nachtleben. Nun treffen die Drei in der südwestdeutschen Provinz wieder aufeinander. Und alles ist anders.