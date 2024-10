"Für alle Fälle Familie": Kritik zum Herzschmerz-Drama bei SAT.1

Mit der Liebesserie um eine Frau zwischen zwei Männern knüpft SAT.1 an die Erfolge unter anderem der "Landarztpraxis" und der "Spreewaldklinik" an. Von letzterer Serie werden aktuell neue Folgen gedreht. "Die eigenproduzierten Serien in SAT.1 entführen den Zuschauer in eine andere Welt – und das mit Erfolg", freut sich Senderchef Marc Rasmus. "Unsere Investition in die weiteren Serienstoffe zeigt, wie ernst wir diese Programmfarbe nehmen. Ich freue mich sehr über unsere Serien mit Herz am Schliersee, im Spreewald, an der Mosel und an weiteren schönen Orten", so Rasmus. Ohne Frage ist die traumhafte, viel zu selten in Film und Serien gezeigte Kulisse in diesem neuen SAT.1-Format von nicht geringer Bedeutung. Fernsehen, fast wie ein guter Wein.