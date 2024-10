Vergangenheit, die nicht vergeht

prisma präsentiert die besten Darsteller

Alle Infos zum Blauen Panther 2024: Heidi Klum unter den Gewinnern

Die Verleihung des renommierten „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ findet am 23. Oktober 2024 in der BMW Welt in München statt. Dieser Preis, der zuvor als Bayerischer Fernsehpreis bekannt war, ehrt herausragende Leistungen in der deutschen TV- und Streaming-Branche.

MEHR