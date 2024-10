"RTL Direkt: Am Tisch mit Olaf Scholz": Alle Infos zur Frage-Antwort-Runde mit dem Kanzler

Nachdem die CDU und ihre bayerische Schwesterpartei CSU entschieden, wer Olaf Scholz bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr herausfordern wird, schaltet der amtierende Bundeskanzler ab und an ebenfalls in den Wahlkampfmodus. Derweil werden immer wieder Rufe nach einem neuen SPD-Kandidaten laut, der Name von Boris Pistorius fällt in diesem Zusammenhang regelmäßig. Der Verteidigungsminister wird unter anderem für seine offene Kommunikation gelobt.