"Bares für Rares": Alle Infos zur großen Jubiläumsausgabe der Trödelshow

In einer besonderen Herbst-Ausgabe von 'Bares für Rares' präsentiert Horst Lichter aus dem Kloster Eberbach bemerkenswerte Raritäten. Stargast Guido Maria Kretschmer zeigt ein antikes Schriftstück mit Napoleons Unterschrift, das für Aufsehen sorgt. Gedreht an dem historischen Ort, an dem auch Teile des Films 'Der Name der Rose' entstanden.