Madonna trauert um ihren Bruder Christopher Ciccone

Madonna verabschiedet sich in einem bewegenden Instagram-Post von ihrem Bruder Christopher Ciccone, der mit 63 Jahren an Krebs verstarb. Trotz vergangener Differenzen fanden die Geschwister wieder zueinander. Christopher war ein bedeutender Teil von Madonnas Karriere als Art Director ihrer berühmten Tour 'Blond Ambition'. Die Sängerin erinnert sich an ihn als Maler, Poet und Visionär.

Am vergangenen Freitag ist Madonnas Bruder Christopher Ciccone einer Krebserkrankung erlegen. Der 63-Jährige sei an der Seite seines Ehemannes "friedlich" gestorben, bestätigte ein Sprecher dem amerikanischen Branchenmagazin "People".

Nun zollte seine berühmte Schwester Christopher Ciccone Tribut: Madonna. Auf ihrem Instagram-Profil postete der Popstar einen langen, mit mehreren Bildern versehenen Text, in dem sie sich an die "schwer erklärbare" Verbundenheit der beiden Geschwister erinnert. Diese sei durch die Erkenntnis entstanden, "dass wir anders waren und uns die Gesellschaft es schwer machen würde, weil wir dem Status quo nicht folgten".

Christopher sei für Madonna "so lange der mir am nahestehendste Mensch" gewesen. So sei er ihr nach New York gefolgt, wo die beiden ihre Träume verwirklichten – und stets tanzten. Christopher unterstüzte auch die Karriere seine Schwester als Art Director ihrer ikonischen "Blond Ambition"-Tour von 1990. Er stand auch selbst als Tänzer mit ihr auf der Bühne. "Mein Bruder war stets an meiner Seite", führte die 66-Jährige aus. "Er war Maler, Poet und Visionär. Ich bewunderte ihn."

Versöhnung nach Kontaktabbruch Seine "scharfe Zunge" habe er zwar manchmal auch gegen sie selbst eingesetzt, aber sie habe ihm stets vergeben, so Madonna – wohl in Anspielung auf Christopher Ciccones Buch über sein Leben mit seiner Schwester, das einige Details über die Queen of Pop an die Öffentlichkeit brachte, die diese lieber geheim gehalten hätte. Der Vorfall führte zum Kontaktabbruch.

Als Christopher krank wurde, hätten die Geschwister wieder zueinander gefunden, führte Madonna ihr Statement fort. Und wieder hätten sie gemeinsam getanzt. "Ich bin froh, dass er nicht mehr leiden muss. Es wird nie wieder jemanden wie ihn geben." Ihr Statement schließt mit den Worten: "Ich weiß, dass er irgendwo weitertanzt."



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.