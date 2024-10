"ran Fußball: Danke Poldi! Danke Köln!": Alle Infos zu Poldis letztem Spiel

139 Länderspiele, 49 Tore für Deutschland, viermal Pokalsieger in vier unterschiedlichen Ländern: Lukas Podolski war immer ein Glückskind und echter "kölsche Jong". Wenn er mal keine Tore schoss, sorgte er für gute Stimmung, wie bei der WM in Brasilien, 2014. "Unsere 10 kehrt heim – ein letztes Mal in Rut un Wiess", heißt es jetzt in Köln. ProSieben und Joyn übertragen ab 20.15 Uhr.

Als 18-Jähriger hatte das "Eigengewächs" im November 2003 in der Bundesligamannschaft debütiert und am 13. Dezember nach seinem ersten Tor in Rostock auch das erste seiner legendären Interviews gegeben. Zum Abschiedsspiel ließ er nun wissen: "Mir ist es extrem wichtig, in Köln für die Unterstützung in all den Jahren Danke zu sagen. Es ist eine finale Liebeserklärung an eine besondere Stadt, den FC mit seinen großartigen Fans, langjährige Teamkollegen und zahlreiche weitere Personen, die meinen Weg bis heute begleiten."