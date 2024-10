"Bauer sucht Frau": Wie geht's Bauer Heiner nach dem Notarzteinsatz?

Ein dramatischer Start in die 20. Jubiläumsstaffel von „Bauer sucht Frau“ sorgte kürzlich für Aufregung: Kurz vor dem lang erwarteten Scheunenfest erlitt der 70-jährige Bauer Heiner, Reitlehrer und Pferdehalter aus Bayern, gesundheitliche Probleme und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seine Auserwählten Petra, Heike und Ulrike warteten vergebens auf ihn, während Fans und das Produktionsteam den Atem anhielten.

Glücklicherweise gaben die Ärzte nach den Untersuchungen Entwarnung. Heiner erholte sich schnell und konnte kurze Zeit später das Krankenhaus wieder verlassen. In der letzten aktuellen Episode gab es sowohl für Zuschauer als auch für seine drei Damen gute Nachrichten, als Inka Bause verkündete: „Ich habe eine Nachricht bekommen, dass es dem Heiner den Umständen entsprechend besser geht. Er möchte unbedingt noch herkommen und euch sehen.“ Gesagt, gemacht – der Pferdebauer kam zurück und entschied sich nach einigen Gesprächen mit den Kandidatinnen für die ebenfalls pferdebegeisterte Ulrike.

Das war passiert

Heiners Aufregung vor dem Scheunenfest und der bevorstehenden Begegnung mit seinen Frauen setzte ihm sichtlich zu. Schon in den Tagen zuvor war der Landwirt äußerst nervös, was letztlich zu einer Erschöpfung und erhöhtem Blutdruck führte. Laut Moderatorin Inka Bause, die selbst besorgt reagierte, musste der Rettungswagen gerufen werden, um Schlimmeres zu verhindern. „Heiner war sehr aufgeregt, und das hat ihn körperlich stark mitgenommen“, erklärte sie. In der Klinik wurden umfassende Untersuchungen durchgeführt, um ernsthafte gesundheitliche Probleme auszuschließen​.