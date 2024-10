"Die Verräter – Vertraue Niemandem!": Alle Infos zum Halloween-Special bei RTL

Die "Dschungelcamp"-Moderatorin Sonja Zietlow ist in diesem Jahr besonders gefragt, wenn es darum geht, in ihrem Sozialverhalten gelegentlich auffällige Zeitgenossen durch große RTL-Fernsehsendungen zu bugsieren. Jetzt führt sie Teilnehmer und Publikum durch die Event-Show "Die Verräter – Vertraue Niemandem! Halloween-Special". Eingeläutet wird mit der Gruselshow eine zweite Staffel des Lügen- und Intrigen-Spiels mit 16 Prominenten, die teilweise "mörderische" Absichten verfolgen. Neu diesmal: Alle weiteren Folgen der Staffel laufen nach dem linearen Auftakt im Hauptsender beim Streaming-Dienst RTL+.

Der Spielmodus, der auch schon in der ersten Staffel gar nicht so leicht zu erklären war, bleibt abwechslungsreich und garantiert Überraschungen. Unter der Promi-Truppe, die RTL in einer Art Spukschloss einquartiert, befinden sich wieder "Verräter", die mit verdeckten Karten spielen und – möglichst lange unerkannt von ihren Mitspielern – geheime Strategien verfolgen. Aufgabe ist es, die "Verräter" zu enttarnen, bevor sie weiteren Schaden anrichten. Wer geschickt taktiert und über eine gute Menschenkenntnis verfügt, schafft es ins Finale und sichert sich dort die Chance auf einen Siegpreis von 50.000 Euro.

Obwohl das Format international recht erfolgreich ist, zündete die "Verräter"-Begeisterung in Deutschland nicht so ganz. Mit teilweise nur einstelligen Marktanteilen in der wichtigen Zielgruppe der sogenannten "Werberelevanten", den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren, konnte RTL im vergangenen Herbst nicht recht zufrieden sein. Offenbar auch aus diesem Grund hat man sich nun entschlossen, die Show weitgehend in den Bezahlbereich bei RTL+ zu verlagern.