Aus diesem Grund mag Jason Statham viele seiner Hollywood-Kollegen nicht

Jason Statham, bekannt aus 'Crank' und 'Fast & Furious', spielt im neuen Film 'The Beekeeper' einen Imker, dessen Leben dramatisch verändert wird. Im Interview spricht er über seine Liebe zu Action-Rollen und seine Erfahrungen in Hollywood.

Jason Statham hat sich mit seinen actionreichen Performances in Blockbustern wie "Crank" oder "Fast & Furious" einen echten Namen in Hollywood gemacht. Kein Wunder also, dass der gebürtige Brite bis heute für diverse Action-Rollen gebucht wird. Sein jüngstes Projekt? In "The Beekeeper" (ab jetzt auf Sky und über WOW) verkörpert er den zunächst unauffälligen Imker Adam Clay. Sein ruhiges Leben wird jedoch auf den Kopf gestellt, als seine Vermieterin auf einen Phishing-Betrug hereinfällt und sich kurz darauf das Leben nimmt.