Neubesetzung im "Thüringenkrimi": Emily Cox löst Nina Gummich ab

Die ZDF-Krimireihe 'Theresa Wolff – Der Thüringenkrimi' erhält einen Neustart mit Emily Cox und Golo Euler in den Hauptrollen. Die Dreharbeiten in Jena laufen seit dem 9. Oktober.

Und darum geht es in dem neuen Fall, der fortan auf den simplen Reihentitel "Thüringenkrimi" hört: Auf dem Weg zu ihrem neuen Arbeitsplatz am Institut für Rechtsmedizin in Jena kommt Rechtsmedizinerin Mala Murphy an einem schwer demolierten Unfallwagen auf der Gegenfahrbahn vorbei. Im Wageninnern entdeckt sie die Leiche der Familienrichterin Sophie Nöll. Die Obduktion ergibt, dass Nöll während der Fahrt stark geblendet wurde. Da die Richterin mit ihren Urteilen auf wenig Gegenliebe stieß, beginnt Murphy auf eigene Faust zu ermitteln – sehr zum Missfallen von Kriminalhauptkommissar Moritz Herbst ...