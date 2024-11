"Ticket ins Paradies": Kritik zur Komödie mit George Clooney und Julia Roberts

In "Ticket ins Paradies" spielen George Clooney und Julia Roberts ein Ex-Ehepaar, das auf Bali die Hochzeit ihrer Tochter verhindern will.

"Die schlimmsten 19 Jahre meines Lebens", so beurteilt David (George Clooney) die längst geschiedene Ehe mit Georgia (Julia Roberts). Sie seien nur fünf Jahre lang verheiratet gewesen, korrigiert Georgia, aber grundsätzlich sieht sie es ähnlich. Die zwei? Ein großer Fehler! Das einzig Gute, was dabei herauskam, ist wahrscheinlich Tochter Lily (Kaitlyn Dever). Sie ist es auch, die ihre Eltern in "Ticket ins Paradies" unfreiwillig wieder zusammenführt. SAT.1 zeigt den unterhaltsamen, aber auch recht belanglosen Film aus dem Jahr 2022 nun als Free-TV-Premiere.

Oliver Parker ("Eine Hochzeit zu dritt", "Mamma Mia! Here We Go Again") führte Regie bei "Ticket ins Paradies" und schrieb gemeinsam mit Daniel Pipski auch das Drehbuch. Das Ergebnis ist eine klassische Screwball-Komödie mit gesalzenen Dialogen, derben Slapstick-Momenten, Urlaubs-Romantik, traumhaften Kulissen und zwei Hollywood-Superstars, die trotz aller gespielter Abneigung zu einem echten Dream-Team werden. David und Georgia: Am Ende war vielleicht doch nicht alles so schlecht ...