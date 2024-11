Alle Infos zum KiKA Award 2024

Der "KiKA Award 2024" steht vor der Tür. Am 15. November um 19:30 Uhr wird die Live-Show auf KiKA und kika.de ausgestrahlt. In diesem Jahr werden herausragende Persönlichkeiten aus der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen sowie ein Engagement-Projekt ausgezeichnet, das sich für ein besseres Zusammenleben einsetzt.

Sport: Toni Kroos, Florian Wirtz und Jamal Musiala

Toni Kroos, Florian Wirtz und Jamal Musiala Film: Emilia Maier ("Die Schule der magischen Tiere"), Josie Hermer ("Schloss Einstein") und Guido Hammesfahr ("Löwenzahn")

Emilia Maier ("Die Schule der magischen Tiere"), Josie Hermer ("Schloss Einstein") und Guido Hammesfahr ("Löwenzahn") Musik: Leony, Wincent Weiss und Álvaro Soler

Leony, Wincent Weiss und Álvaro Soler Content Creator: laserluca, Noel Dederichs und Lewinray

laserluca, Noel Dederichs und Lewinray KiKA-Lieblingsmensch: Sarah Parvanta, Ben Blümel, Linda Fuhrich, Sherif Rizkallah, Marina Blanke, Eric Mayer, Soraya Jamal, Anna Preil, Maral Bazargani, Johannes Zenglein, Tobi Krell und Clarissa Corrêa da Silva

Sarah Parvanta, Ben Blümel, Linda Fuhrich, Sherif Rizkallah, Marina Blanke, Eric Mayer, Soraya Jamal, Anna Preil, Maral Bazargani, Johannes Zenglein, Tobi Krell und Clarissa Corrêa da Silva Engagement: "Feuersalamandertaxi" aus Tuttlingen, "Retterherzen" aus Wittmund und "Saubere Sache – Entfernen von Mineralöl aus Wasser" aus Simbach

Abstimmung und Teilnahme

Die Abstimmung für die Nominierten begann am 1. November 2024 auf voting.kika.de und läuft in zwei Phasen: Bis zum 10. November 2024 konnte in allen sechs Kategorien abgestimmt werden. Vom 11. bis zum 15. November läuft die Abstimmung in den Kategorien Film, Content Creator und Engagement, die während der Live-Show enden wird. KIKA Teilnehmer haben die Möglichkeit, täglich bis zu zehnmal abzustimmen.