"Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014": Kritik zur Doku im Ersten

Die vierteilige Doku "Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014" blickt auf den Sommer 2014 zurück. Protagonisten wie Benedikt Höwedes, Thomas Müller und Jogi Löw reflektieren die magischen Wochen, die Deutschland zum Fußballweltmeister machten.

Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014 Doku-Serie • 25.05.2024 • 22:30 Uhr

Ungeahnte Einblicke in die Gedankenwelt Zehn Jahre ist es in diesem Sommer her, dass Deutschland in Brasilien Fußballweltmeister wurde. Die Macher der vierteiligen Dokumentation "Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014", Sven Kaulbars und Martin Roschitz, waren damals als Reporter dabei. Nun reisen sie mit Ex-Profi Benedikt Höwedes, beim Turnier in ungewohnter Außenverteidiger-Position zunächst gescholten und dann gefeiert, noch einmal an die Stätten des letzten großen deutschen Fußballtriumphs zurück.

Im Mannschaftsquartier Campo Bahia, wo der Trainingsplatz mittlerweile überwuchert und die Tore verrostet sind, oder auch in den Stadien von Belo Horizonte oder dem Maracana in Rio de Janeiro ist die Zeit keineswegs stehengeblieben. Einige Orte des perfekten deutschen Fußballturniers haben sich heute in "Lost Places" verwandelt. Orte, an denen jedoch nicht nur das Unkraut wuchert, sondern auch Erinnerungen sprießen. Neben Benedikt Höwedes erinnern sich in Interviews Trainer Jogi Löw und Spieler wie Thomas Müller, Per Mertesacker oder Final-Siegtorschütze Mario Götze an die magischen Brasilien-Wochen von 2014. Die viermal 30 Minuten lange Doku – sie ist bereits ab 22. Mai in der ARD Mediathek zu finden – ist ein nostalgischer, aber auch emotional reflektierter Blick zurück in einen Sommer, der für die Beteiligten ein Höhepunkt ihres Lebens war.

Eine Stärke des Films sind neben schön eingefangenen respektive geschnittenen Bildern aus Brasilien die starken Interviews. Da gibt Benedikt Höwedes zu, wie sehr er bis heute unter dem schweren Verkehrsunfall im Trainingslager von Südtirol leidet. Damals wurde ein Mann schwer verletzt, er ist bis heute ein Pflegefall. Höwedes saß auf dem Beifahrersitz des Unfallwagens. Thomas Müller spricht in unnachahmlicher Weise über die Psychologie seiner Tore. Oder man erinnert sich, wie Jogi Löw nach einer etwas zu lang geratenen Vorrunden-Siegesfeier im Schlafanzug an den Campo Bahia-Pool kam, um den Stecker der Musikanlage zu ziehen.

Starke Erzähler Das Erste zeigt die Dokumentation im Anschluss an den großen DFB-Pokalfinaltag im Ersten – wobei die Folgen eins und zwei im Anschluss an die Nachberichterstattung des Männerfinales Kaiserslautern gegen Leverkusen ausgestrahlt wird, während die Episoden drei und vier nach einer Unterbrechung durch die "Tagesthemen" und "Das Wort zum Sonntag" gegen 23.55 Uhr folgen.

Der Film geht – wie man es von einer solchen Doku erwarten kann – chronologisch durch das Turnier. Von der Vorbereitung über die Vorrundenspiele gegen Portugal (4:0), Ghana (2:2) und die USA (1:0) reist man noch einmal ins Achtelfinale gegen Algerien (2:1 n.V.), zum Viertelfinale gegen Frankreich (1:0) und dem legendären Halbfinale gegen Brasilien (7:1). Und dann schließlich bis in Endspiel gegen Argentinien (1:0 n.V.). Wer taktisch tiefgreifende Analysen des Turniers von 2014 sucht, ist in diesem Zweistünder vielleicht falsch. Dafür werden hier wunderbar menschliche Geschichten erzählt.

Die starken Erzähler Höwedes, Löw, Müller, Mertesacker und Götze lassen sich tief in die Seele blicken – was zu einem wunderbaren, für einen Fußballfilm eher ungewöhnlichen Effekt beim Zuschauen führt: "Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014" zeigt, dass WM-Helden ebenfalls nur Menschen sind. Männer, die unter Haarausfall zu leiden haben, die Kritik aus der heimischen Presse zutiefst verletzt, die aber damals eben zu den allerbesten Fußball-Profis ihres Landes zählten. Auch so kann man Deutschland mal wieder zeigen – was übrigens große Lust aufs in knapp drei Wochen beginnende EM-Turnier im eigenen Land macht.

Wer Lust aufs Hören von WM-Geschichten des Jahres 2014 hat: Das Erste produzierte auch einen sechsteiligen Podcast für die ARD Audiothek. Während die Dokuserie den WM-Triumph vom dramatischen Trainingslager in Südtirol bis zur rauschenden Nacht von Rio chronologisch erzählt, zeichnet der Podcast "Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014" individuelle, bewegende Geschichten nach.

