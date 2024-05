"Chinas Gen Z: Aus der Traum von der goldenen Zukunft?": Kritik zur neuen ARD-Reportage

Wie sieht die Zukunft aus?

Ist der Traum von der goldenen Zukunft ausgeträumt? – Dieser Frage gehen die Filmemacher in der neuen "Weltspiegel Doku" nach. Sie fördern Umstände zutage, die zu denken geben: so arbeiten Chinas Hochschulabsolventen beispielsweise als Chauffeure oder Lieferdienstfahrer. Viele junge Leute sehen sich gezwungen, sich in den Staatsdienst zu begeben – aus Mangel an Alternativen, wie der Film zeigt. Von Mallinckrodt klärt, wie die Gen Z damit umgeht. Dafür begleitet sie junge Menschen in Peking, Shanghai, in abgelegenen Dörfern und in einem wahren Zufluchtsort für Aussteigerinnen und Aussteiger. Ein schwieriges Unterfangen in China, wie sich herausstellt: Die Dreharbeiten werden oft überwacht und bergen für die Porträtierten mithin auch ein Risiko.