Frauke Ludowig im Interview über Albtraum-Promis, Galas und mehr

Wenn sich jemand mit Prominenten auskennt, dann ist das Frauke Ludowig. Seit inzwischen 30 Jahren moderiert sie bei RTL „Exclusiv – das Starmagazin“. prisma-Chefredakteur Stephan Braun hat sie besucht und mit ihr eine Folge für unseren Promi-Podcast „Hallo!“ aufgenommen.

Frauke Ludowig (60) überlässt nichts dem Zufall. Zum Gespräch mit prisma erscheint sie perfekt gestylt. „Ich gehe ja später noch auf Sendung“, sagt sie. Jetzt noch die letzten Einstellungen an den Mikrofonen geprüft und dazu gibt's auch ein bisschen Licht: Es kann losgehen mit der Podcastaufnahme! Hier gibt es schon ein paar Auszüge aus dem rund einstündigen Gespräch, bei dem Frauke Ludowig Einblicke in ihre Karriere gibt, viel erzählt über die Welt der Stars – wobei auch die eine oder andere Macke der Promis ans Licht kommt.

RTL Exclusiv wird 30 Jahre alt, mittlerweile hast Du weit über 6.000 Ausgaben moderiert. Wie habt Ihr es so weit geschafft?

Frauke Ludowig: Uns gibt es zwar schon lange, wir haben uns aber immer wieder erneuert und verjüngt. Das Einzige, was alt geblieben ist, ist die Moderatorin (lacht). Für unseren Erfolg sind die vielen Kollegen verantwortlich, die für ihre Arbeit genauso brennen wie ich. Ich bin auch meinem Sender dankbar: In diesen 30 Jahren ist in meinem Leben so viel passiert, aber RTL ist mir immer treu geblieben.

Am 2. Juni läuft Eure große Jubiläumssendung. Verrate doch mal ein bisschen was!

Es wird einen besonderen Überraschungsgast geben. Wer das ist, weiß ich aber selbst nicht – sonst wäre es ja keine Überraschung mehr. Außerdem werfen wir den einen oder anderen Blick in die Vergangenheit, denn in den 30 Jahren Exclusiv ist echt eine ganze Menge passiert.

Dein Interview mit Denver-Clan-Ikone Joan Collins Dir bestimmt in Erinnerung geblieben?

Na klar, das war ein Albtraum-Interview. Ich habe sie damals in München getroffen, und sie hat wirklich in einer Tour gemeckert: Der Stuhl war ihr zu hart, das Licht nicht gut genug, die Luft war zu stickig, und kalt war ihr auch. Sie hat sich wirklich aufgeführt wie im Denver-Clan (lacht). Aber genau so haben wir die Geschichte auch erzählt und das Interview ist oft zitiert worden, weil es einfach so lustig war.

Mittlerweile bist Du abseits des Fernsehens auch als Unternehmerin tätig. Was hat Dich dazu inspiriert?

Ja, darauf bin ich unheimlich stolz. Das macht mir viel Spaß, weil der Job so viel Abwechslung in meinen Alltag bringt. Vor drei Jahren habe ich zum Beispiel meine eigene Beautylinie „pur lu by frauke ludowig“ gegründet und bringe seitdem zusammen mit meinem Partner exklusiv bei QVC Kosmetikprodukte auf den Markt. Außerdem moderiere ich Galas und bin gewissermaßen sogar zur Influencerin geworden. Ich möchte mich einfach immer wieder neu ausprobieren.

Und dazu kommt noch Dein breites soziales Engagement.