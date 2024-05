Maradonas verschollener "Goldener Ball" soll versteigert werden - Erben wollen das verhindern

Der Goldene Ball von Diego Maradona, der ihm 1986 als bester Spieler der Fußball-WM in Mexiko verliehen wurde, soll in Frankreich versteigert werden. Die Trophäe galt jahrelang als verschollen und tauchte erst 2016 bei einer Auktion wieder auf. Maradonas Erben wollen die Versteigerung nun verhindern.

Die Nummer 10 von Argentinien hatte sich die Trophäe redlich verdient: 1986 führte Diego Maradona sein Nationalteam in Mexiko zum WM-Titel und bekam obendrein dein "Goldenen Ball" als wertvollster Spieler der Weltmeisterschaft überreicht. Auch sein "WM-Tor des Jahrhunderts", nach einem Dribbling über rund 60 Meter gegen England, machte ihn unsterblich. Nun soll dieser "Goldene Ball", der jahrelang als verschollen galt, in Frankreich versteigert werden – und die Kinder der 2020 verstorbenen Fußball-Legende gehen gerichtlich dagegen vor.

"Die Familie möchte diesen Ball zurückerhalten, das argentinische Volk möchte diesen Ball zurückerhalten", erklärte die Anwältin Lola Chunet am Donnerstag vor einem Gericht in Nanterre bei Paris. Wie die Familie angab, wurde die Trophäe drei Jahre nach dem WM-Triumph Maradonas bei einem Banküberfall in Neapel geraubt. Dann galt sie über Jahrzehnte hinweg als verschollen, bis sie 2016 bei einer Auktion in Paris wieder auftauchte – für vergleichsweise läppische 500 Euro wurde sie von einem Antiquitätenhändler erworben.