"Die Wiener Philharmoniker in der Waldbühne Berlin": Kritik zur TV-Konzertübertragung

Zum ersten Mal gastieren die Wiener Philharmoniker in der Berliner Waldbühne. Nicht, dass die Berliner Philharmoniker ihren Freiluft-Stammplatz aufgegeben hätten – ihr Konzert folgt im Juni. 3sat sendet nun den Auftritt der Wiener zeitversetzt zur besten Sendezeit am Samstagabend.

Dirigent Riccardo Muti

Nicht die Berliner, sondern die Wiener Philharmoniker gastieren diesmal in der Waldbühne. Die Zuschauer müssen also auf ihre "Berliner Luft" zum Mitklatschen wohl erst mal verzichten. Die gibt es erst im Juni. Die Wiener versprechen unter ihrem Dirigenten Riccardo Muti eine "Reise durch Europa" – rechtzeitig zu den anstehenden Europawahlen am 09.06.. (Das ZDF sendete die Aufzeichnung bereits am 12. Mai.)