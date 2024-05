"Spencer": Kritik zum Drama mit Kristen Stewart über Prinzessin Diana

Dianas Ausbruch

Sie seien in ihrer Ehe zu dritt gewesen, formulierte Diana 1995 in ihrem berühmt-berüchtigten Interview mit der BBC: eine Anspielung auf Prinz Charles' Daueraffäre mit Camilla Parker-Bowles. Bereits Jahre vor der Scheidung im August 1996 lag die Ehe zwischen dem Prinzen und der Prinzessin von Wales in Trümmern. In seinem royalen Geschichtsfilm "Spencer" hatte es sich der chilenische Regisseur Pablo Larraín ("Jackie: Die First Lady") 2021 zur Aufgabe gemacht, Dianas Entschluss nachzuempfinden, aus dem goldenen Käfig ihrer Beziehung und des britischen Königshauses auszubrechen. "Spencer" ist nun zu später Stunde als Free-TV-Premiere im Ersten zu sehen.