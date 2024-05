Panne in "Die Höhle der Löwen": Löwen testen Wasser-E-Bike auf See - das geht kaputt

Die siebte Folge von "Die Höhle der Löwen" startet mit einem Wasserkrimi, in dem ein E-Bike fast zum U-Boot wird. Dabei hat alles so schön angefangen. Tanja, Johannes und Alexander aus Immenstadt präsentierten top motiviert das "e.WaterBike", mit dem sie den Markt revolutionieren wollen. Bei ihrem Produkt handelt es sich um eine Art Tretboot, nur eben mit E-Rad auf dem Wasser statt Strampelfüßen im Wasser. Nass werden soll dabei keiner. Die Unternehmer haben drei Varianten mitgebracht: eSingle, eTandem und eChillout für einen Ausflug zu dritt. Ihr Ziel: Sie wollen aus Löwen Wasserratten machen.

Also stechen Dagmar Wöhrl, Tillman Schulz und Nils Glagau gemeinsam in See. Während Glagau cool mit Cowboystiefeln E-Rad fährt, stoßen Wöhrl und Schulz mit Sekt an. Sie fühlen sich sichtlich wohl, doch dann stoppt das Boot plötzlich. Glagau strampelt und strampelt, kommt aber nicht voran. Was nun? Vorab hatte Alexander aus dem Gründungsteam versprochen, dass das ungewöhnliche Boot kentersicher sei. Hat er wirklich recht?