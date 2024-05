"Das KI-Manifest": Kritik zur neuen ZDF-Doku über KI in der der Filmbranche

Die ZDF-Dokumentation 'Das KI-Manifest' beleuchtet die radikalen Veränderungen in der Filmindustrie durch Künstliche Intelligenz. Vier Filmschaffende haben nur einen Tag Zeit, um ihre Gedanken zur Zukunft des Films zu formulieren. Ein spannendes Experiment, das viele neue Fragen aufwirft.

Zwischen Realität und Fiktion

Eintauchen in perfekt inszenierte Bilderwelten, die ihre Macher inspirieren – und manchmal wohl auch ängstigen: Die neue Dokumentation "Das KI-Manifest", die das ZDF erstmalig in der Reihe "Das kleine Fernsehspiel" zeigt, befasst sich mit den radikalen Umbrüchen in der Filmindustrie, die viel mit Computertechnik und neuesten Software-Lösungen zu tun haben. Experten sagen voraus, dass Künstliche Intelligenz nicht nur beeindruckende Foto-Kreationen, sondern schon bald auch ganze Filme mehr oder weniger "auf Knopfdruck" generieren kann. Die schnelle Verfügbarkeit und oft völlig unklare Urheber- und Persönlichkeits-Rechtsthemen werfen aber viele neue Fragen auf.