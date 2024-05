Drama bei den Geissens: Droht Davina und Shania der Rauswurf?

Bei den Geissens hängt der Haussegen schief: "Wir haben richtig Ärger", ahnt Shania (19) in der aktuellen Folge von "Davina & Shania – We Love Monaco" (immer montags, 21.15 Uhr, bei RTLZWEI). Denn: "Papa droht, uns rauszuschmeißen." Grund für Roberts (60) Missmut ist das liebe Geld: "Die Zeit des Faulenzens ist für die Kinder gelaufen. Sie sind jetzt 19 und 20 und müssen anfangen, sich selbst zu finanzieren."

Umso größer ist die Freude und vor allem das Erstaunen, als Davina und Shania ihren Eltern wenige Tage später eröffnen, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen worden zu sein. "Seid ihr krank?! Gestern zu lang in der Sonne gesessen? Was wollt ihr, arbeiten?", fragt Robert verdutzt. "Wir wollen nicht. Aber ihr wollt ja, dass wir arbeiten", korrigiert ihn Davina. Vor dem Vorstellungsgespräch bei einer Immobilienmaklerin in Monaco gibt Robert seinen Töchtern noch einen guten Rat: "Ihr müsst schon so aussehen, dass ihr einem reichen Menschen etwas verkaufen könnt. Das heißt: ausgeschlafen, vernünftig geschminkt, nicht zu viel geschminkt, 'nen Blazer an, vernünftiges Schuhwerk."

Ausnahmsweise nehmen Davina und Shania den Rat ihres Vaters sehr ernst. Vielleicht sogar ein bisschen zu ernst: Nach einer ausführlichen Debatte über die angemessene Kleiderwahl (Shania: "Du kannst doch nicht in Jogginghosen gehen!" – Davina: "Das ist schick, das ist Roberto Geissini!") verspäten sich die Geiss-Töchter prompt beim vormittäglichen Vorstellungsgespräch. "Sorry", entschuldigt sich Davina und schiebt die Unpünktlichkeit auf "Schulkinder", die die Parkplatzsuche erschwert hätten.

Geissens-Bonus hin oder her: Den Job bekommen die Schwestern letzten Endes nicht. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass Davina ihrer potenziellen Arbeitgeberin immer wieder ins Gesicht gähnt. "Ja, die war ein bisschen müde. Die darf nicht schwächeln, nicht in dem Job", bemerkt Angela Kleiber nach dem Gespräch.

Shania nimmt ihre Schwester in Schutz: "Sie funktioniert erst nachmittags, deswegen kann so was auch manchmal passieren." Auch Davina rechtfertigt sich: "Ich kann nicht sitzen! Ich muss stehen, sonst werd ich so müde." Das Vorstellungsgespräch sei schlicht zu informativ gewesen, erklärt die ältere Geiss-Tochter: "Wenn ich interessante Sachen bekomme, auch in der Schule, muss ich immer gähnen, weil das so viel Information ist."