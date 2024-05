"XY gelöst": Kritik zur neuen ZDF-Ausgabe mit Sven Voss

Manchmal scheint eine grausame Lotterie Schicksal zu spielen: weil eine Achtjährige ihren Hausschlüssel vergessen hatte, stand sie allein vor der Tür und wartete auf ihre Eltern. Wie die Rekonstruktion in der ZDF-Sendung "XY gelöst" zeigt, war es dieser traurige Umstand, der zu ihrem Tod führte. Wenig später hielt nämlich ein Autofahrer an; er sprach das Mädchen an und lockte sie in eine Falle. Monate später verschwand ein Junge – offenbar verschleppt und später getötet, alles nach ähnlichem Muster. Ihr brutales Pech: zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.