"ALDI: Die Insider": Kritik zur neuen ZDF-Dokumentation

Nach der kontroversen Doku über die Deutsche Bahn legt das ZDF nach: Die neue Dokumentation 'ALDI: Die Insider' verspricht einen tiefen Einblick in die Praktiken des Discounters. Themen wie Preisgestaltung, Werbeversprechen und Personalführung stehen im Fokus. Ehemalige Mitarbeiter kommen zu Wort, ihre Identität wird jedoch geschützt.

Ehemalige Mitarbeiter berichten

Kritische Verbaucherthemen haben eine lange Tradition in der werktäglichen Primetime im ZDF: Beschäftigt sich der Koch und Produktentwickler Sebastian Lege in den vergangenen Wochen mittwochs mit den Tricks der Lebensmittelbranche, rückt nun einer der bekanntesten Lebensmittelhändler in den Fokus: "ALDI: Die Insider" verspricht einen Blick hinter die Kulissen des Discounters.