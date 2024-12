Jimmy Fallon verirrt sich in Bayern: Entertainer lädt helfende Familie in die USA ein

Jimmy Fallon, der berühmte US-Late-Night-Talker, verlor sich in München ohne Handy und Karte. Eine hilfsbereite bayerische Familie brachte ihn zurück ins Hotel und wurde als Dankeschön in seine Show nach New York eingeladen.

Leon Ewerdwalbesloh wird nicht schlecht gestaunt haben, als plötzlich Jimmy Fallon vor der Autowerkstatt seiner Familie stand. Der US-amerikanische Late-Night-Talker ("The Tonight Show With Jimmy Fallon") war für eines der Konzerte von Adeles München-Residenz nach Bayern gereist und hatte sein Hotel verlassen, um die Gegend zu erkunden. Dabei verlor er seinen Weg – ganz ohne Karte und mit einem Handy mit leerem Akku.

Jim Carrey gibt sein Schauspiel-Comeback in Sonic the "Hedgehog 3". Der Hollywood-Star erklärte in einem Interview, warum er seine Ruhestandspläne schnell aufgegeben hat.

Familie Ewerdwalbesloh half dem US-Star, der zu seinem Glück von Sohn Leon erkannt wurde. Mutter Carolina und Leon fuhren Fallon in einem Golf-Cabrio zurück zum Hotel. Nun hat sich Fallon revanchiert: Am vergangenen Wochenende kam die Familie in New York an.