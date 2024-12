Kultserie "Doctor's Diary" kehrt zurück? Diana Amft spricht über mögliche Fortsetzung!

Diana Amft heizt die Gerüchteküche um ein Comeback der Kultserie " Doctor's Diary " (2008 bis 2011 bei RTL) an. Die Schauspielerin äußerte sich in einem Interview positiv über eine mögliche Fortsetzung.

"Doctor's Diary" – da klingelt es bei vielen Serienfans auf Anhieb. Die Serie lief von 2008 bis 2011 bei RTL, wurde mit zahlreichen Preisen bedacht und hat längst Kultstatus erreicht. Die Folgen, die noch bei RTL+ abrufbar sind, begeistern auch Jahre nach dem Serien-Ende eine treue Fangemeinde. Hauptdarstellerin Diana Amft, die mit ihrer ikonischen Rolle als Dr. Gretchen Haase damals bekannt wurde, weckt nun neue Hoffnungen. In einem aktuellen Interview mit der Agentur teleschau lässt sie durchblicken, dass sie von einer Fortsetzung der beliebten Serie angetan wäre: "Ich würde sagen: Endlich! Genau wie Tausende andere."

Liebescomeback zwischen Dr. Meier und Gretchen Haase?

Die 49-jährige Schauspielerin denkt gerne an ihre Rolle zurück und stellt sich – wie zahlreiche Fans – die Frage, wie sich die dramatischen Wendungen und romantischen Verstrickungen innerhalb der Arztserie weiterentwickelt haben könnten. "Ich habe mich schon öfter gefragt, was aus Gretchen Haase und Dr. Meier wohl geworden ist", ließ sie im teleschau-Gespräch durchblicken. Rückblickend spricht Diana Amft voller Wärme über ihre Zeit bei der Serie. "Es hat einfach alles gestimmt. Außerdem war es eine intensive Zeit, wir hatten sehr viel Spaß", erinnert sie sich. Die Arbeit an der Serie bleibe für sie stets eine der besonderen Etappen ihrer Karriere.