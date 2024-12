Julian Nagelsmann im RTL-Jahresrückblick über Kuss-Foto: "Nichts, was nicht jugendfrei war"

Legendär wurde seine Rede zur Lage der Nation nach dem Ausscheiden. "Wo kam das alles her?", wollte Steffen Hallaschka wissen. "Das waren meine echten Gefühle, die ich da gespürt habe." Nagelsmann habe einfach ausgesprochen, was er in dem Moment dachte, inspiriert von der mitreißenden Atmosphäre auf den Straßen: "Dieses Gefühl hat ausgelöst, dass ich glaube, auch außerhalb einer Heim-EM sollten wir besser zusammenhalten, dass es dem Land einfach besser geht." Ob er das Politische von seinem verstorbenen Vater geerbt habe, wisse er nicht: "Ich finde es schon wichtig, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch immer wieder ihre Meinung kundtun."