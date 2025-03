"Ich kann es mir vorstellen": Bill Kaulitz schwärmt für SPD-Politiker

Dass er während der Proben in Berlin nur zwei Dates geschafft habe und viele weitere absagen musste, ärgere Bill. "Ich bin jetzt leider ganz unbefriedigt. Und das nervt mich", gesteht er seinem Bruder Tom, weshalb er sich einige Verabredungen um die Tour-Termine gelegt habe. Das sei zusätzlich zu den Auftritten zwar anstrengend, "aber irgendwie denke ich so, vielleicht bin ich ja in der Stimmung", erzählt Bill. "Glaube ich nicht", ahnt Tom da schon die nächsten Date-Absagen.

"Ich habe gestern wieder Lars Klingbeil gesehen und ich muss sagen, ich kann es mir vorstellen", schwärmt Bill über den SPD-Politiker, der seiner Meinung nach "so süße Knopfaugen" habe und "wie der junge Til Schweiger in 'Manta Manta'-Zeiten" sei. Das kann Bruder Tom nur schwer nachvollziehen: "Auf keinen Fall ist er wie der junge Til Schweiger ."

"Er weiß nicht um seine Wirkung, die er bei mir hat", macht Bill dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion weiter schöne Augen. So bietet er ihm an, an seiner Seite Charity-Projekte machen zu können. Außerdem fände Bill die ein oder andere "Reiberei privat gar nicht so verkehrt". Tom dazu: "Ich glaube, die hättest du mit Lars Klingbeil auf jeden Fall."